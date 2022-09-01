Центр семейного образования "Своя школа" открылся в Тюмени

| Фото: группа "Своя школа" во ВКонтакте | Фото: группа "Своя школа" во ВКонтакте

Центр семейного образования "Своя школа" открылся в Тюмени на ул. Чернышевского. Его сотрудники помогают в учебе школьникам с 1 по 5 классы, которые находятся на семейной форме обучения. В дальнейшем услуги станут доступны и старшеклассникам, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Сейчас в "Своей школе" занимаются 45 учеников. Основатели - создатели известной сети частных детских садов и центров речевой направленности "Ступеньки" и KIDODO Марина Бакулина и Максим Воробьев - за основу всех процессов взяли персонализированный подход к личности ребенка, развитие его сильных сторон и талантов.

В центре есть студии журналистики и вокала, столярная мастерская, шахматный класс и английский разговорный клуб. Занятия проходят с утра и до шести часов вечера. Первую половину дня посвящают образовательным предметам с использованием интерактивных методик. После обеда дети гуляют, занимаются самоподготовкой, развитием эмоционального интеллекта и творчеством.

Кроме этого, как обещают организаторы, воспитанников ждут современные педагоги и интересные уроки. Тьюторы обеспечивают психологическое и эмоциональное сопровождение каждого ребенка.

Отметим, что проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. В планах на следующий год – расширение бизнеса.