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Тюменцев приглашают поучаствовать в семейном фестивале ГТО

Спорт, 08:55 13 сентября 2022

Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцев приглашают на осенний фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди семейных команд в Легкоатлетическом манеже 8 октября. Принять участие могут жители областной столицы от 9 до 69 лет, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту.

Участники команд в соответствии с возрастом пройдут такие испытания, как бег на различные дистанции, подтягивания, отжимания, прыжки и др.

Подать заявку можно до 5 октября. Более подробную информацию можно узнать по ссылке или по телефону 8(3452)51-77-14.

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# семейный отдых , спорт , фестиваль ГТО

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