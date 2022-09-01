Тюменцев приглашают поучаствовать в семейном фестивале ГТО

| Фото: Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцев приглашают на осенний фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди семейных команд в Легкоатлетическом манеже 8 октября. Принять участие могут жители областной столицы от 9 до 69 лет, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту.

Участники команд в соответствии с возрастом пройдут такие испытания, как бег на различные дистанции, подтягивания, отжимания, прыжки и др.

Подать заявку можно до 5 октября. Более подробную информацию можно узнать по ссылке или по телефону 8(3452)51-77-14.