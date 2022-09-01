Аграрии Тюменской области идут на рекорд

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Сельхозпроизводители Тюменской области, по данным на 12 сентября, убрали 47 % полей, валовой сбор при средней урожайности 28 центнеров с гектара достиг 930 тыс. тонн, в том числе яровых зерновых — 768 тыс. тонн. По оценке заместителя губернатора Владимира Чейметова, урожай Тюменской области в этом году может стать одним из рекордных.

"В 2020 году средняя урожайность оценивалась в 21 центнер с гектара, и это был четвертый результат в АПК Тюменской области за всю историю наблюдений, - пояснил он. - Главное сейчас — погода, ресурсы для сбора урожая у аграриев есть".

Самые урожайные поля яровых на сегодня, сообщает пресс-служба департамента АПК, в Исетском районе — 38 центнеров с гектара, в Ишимском районе с полей собирают в среднем по 35 центнеров с гектара, в Заводоуковском городском округе — 32 центнера с гектара.

Лучше прочих с планом уборки зерновых справляется Сладковский район — здесь обмолочено 81 % полей при средней урожайности 12 центнеров с гектара, Упоровский район — 63 % (32 центнера с гектара), Армизонский район — 62 % (15 центнеров с гектара).

Картофель убран на 29 % полей, валовой сбор — почти 73 тыс. тонн при средней урожайности 308 центнеров с гектара. В лидерах - Юргинский район, где убрано 39 % полей и самая высокая урожайность — 470 центнеров с гектара, Заводоуковский район — 37 % при 273 центнеров с гектара, Упоровский район — 35 % при 365 центнеров с гектара.

Уборка капусты, моркови, свеклы достигла 23 %, валовой сбор — 13,7 тыс. тонн, в том числе почти 7 тыс. тонн — капуста.