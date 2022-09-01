В тюменской кулинарии готовят блюда по старинным рецептам

| Фото: кулинарии «Сибирский продукт» | Фото: кулинарии «Сибирский продукт»

Вторую кулинарию "Сибирский продукт" открыла тюменская предпринимательница в Заречном микрорайоне в Тюмени в марте 2022 года. Первое заведение она открыла в селе Кулаково восемь лет назад.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала собственница Анастасия Васькова.

"В наших кулинариях можно приобрести не только горячую выпечку и хлеб, но и пообедать. Мы стараемся готовить блюда русской кухни по старинным рецептам. Выпускаем продукцию в небольших количествах, что позволяет контролировать качество", - добавила она.

Более 50 булок хлеба, около 450 штук хлебобулочных изделий выпекают в кулинарии ежедневно. 50 литров компота из сухофруктов и более 150 литров морса (облепиховый, клюквенный, брусничный, из красной и черной смородины) расходится за неделю. Летом объемы гораздо больше.

В настоящее время клиентам предлагают хлеб белый, кукурузный, ржаной бездрожжевой на натуральной закваске, чиабатту и пирожки с разными начинками.

"Каждый наш хлеб создан вручную: без примесей, консервантов, улучшителей вкуса. Только забота пекаря, его труд и любовь. Такой подход отнимает очень много времени, но именно благодаря этому у нашей выпечки такой соблазнительный аромат и вкус. Постоянно расширяем ассортимент. В ближайшее время введем новый вид хлеба с томатным соусом и новые хлебобулочные изделия, пока пекарь работает над рецептурой", - пояснила Анастасия.

Сырье в пекарне используют только отечественное, преимущественно Тюменской области. Начинки у выпечки зависят от сезона.

"Когда пошел ревень, делали сладкие пирожки, клиенты разбирали все сразу", - отметила Анастасия.

По ее словам, оборудование на предприятии частично отечественное, частично — импортное, но в планах полностью перейти на отечественное.

"Оно более доступно по цене и обслуживать его гораздо проще", - пояснила предпринимательница.

На предприятии создано около 30 рабочих мест, но постоянно требуются пекари и повара.

Ирина Шемякина