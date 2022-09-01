Приложение для акционеров и инвесторов ВТБ появилось в российских магазинах приложений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приложение для акционеров и инвесторов ВТБ появилось в российских магазинах приложений. Теперь пользователи приложения "Акционер" могут скачать его в российских маркетах для Android — RuStore и NashStore.

Приложение позволяет пользователям быть в курсе ключевых событий и важных новостей для акционеров ВТБ, а также получать актуальную информацию о котировках, аналитике и данных инвестиционного портфеля. Через приложение также доступны участие в электронном голосовании и запись на мероприятия.

В течение 2022 года функционал приложения был обновлен: появилась возможность обсуждения новостей и событий в новом разделе – "Клубе акционеров", а также добавлен раздел, посвященный работе Консультационного совета акционеров (КСА). В ближайших планах банка – расширить возможности по обучению и предоставлять еще больше аналитических материалов.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подчеркнул: "Несмотря на сложную экономическую ситуацию в условиях санкционного давления, мы продолжаем активную работу с акционерами и инвесторами ВТБ, совершенствуя инструментарий для взаимодействия с ними. За шесть месяцев 2022 года количество акционеров-физических лиц выросло на 40 %. Уверены, что появление нашего приложения для акционеров в российских маркетах будет способствовать еще большему притоку частных инвесторов".

Скачать приложение "Акционер" можно по ссылкам:

https://apps.rustore.ru/app/ ru.shareholder

https://store.nashstore.ru/ store/63073921fb3ed32a91a6b709.

ВТБ. Реклама.