Заводоуковский маслозавод стал лучшим экспортером года в сфере АПК Уральского федерального округа

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Заводоуковский маслозавод стал лучшим экспортером года в сфере базовой продукции АПК Уральского федерального округа. Итоги Всероссийской премии "Экспортер года" в УФО подведены 13 сентября, сообщается на сайте Российского экспортного центра. В числе победителей - три предприятия Тюменской области.

Объем экспортируемой продукции Заводоуковским маслозаводом составляет 1,5 тыс. тонн рапсового масла каждый месяц.

"В последние годы Уральский федеральный округ увеличивает долю своей продукции в общем объеме российского аграрного экспорта. Это в первую очередь продукция переработки масличных культур — подсолнечника и рапса", - прокомментировал итоги конкурсного отбора заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Также в тройку лучших экспортеров в разных номинациях вошли: "Евразия Импэкс" как "Трейдер года". Предприятие экспортирует широкий ассортимент товаров - от топливных стендов и строительных материалов до товаров для детей. И тюменский бизнесмен Марсель Кадыров. Он признан лучшим молодым предпринимателем-экспортером и "Ответственный экспортер ESG". В обеих номинациях – третье место. Он разработал сервис по подготовке научных статей и их сопровождения в ведущие журналы авторитетных изданий. Услуга экспортируется в 13 стран, включая СНГ, Иран и Мексику.

По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, премия "Экспортер года" помогает компаниям оценить конкурентоспособность продукции сначала на окружном, а затем на федеральном уровне.

"Предприниматели на Урале — это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру", - отметила Вероника Никишина.

Напомним, все три компании ранее стали победителями регионального этапа конкурса "Экспортер года" Тюменской области. Ежегодно конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Из числа компаний, которые заняли первые места на уровне каждого федерального округа эксперты выберут лучших экспортеров страны.