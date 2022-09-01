  • 14 сентября 202214.09.2022среда
  • USD60,0676
    EUR60,9364
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сладковский район стал лидером по темпам уборки зерновых культур

Экономика, 13:51 14 сентября 2022

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Аграрии Сладковского района Тюменской области стали лидерами по темпам уборки зерновых и зернобобовых культур. Им осталось обмолотить всего 8% площадей, сообщает региональный департамент АПК.

Также уверенно идут к завершению Упоровский, Армизонский и Казанский и Ярковский районы. Здесь убрано 93%, 64% и по 63% соответственно.

В целом в Тюменской области для завершения жатвы остается убрать еще 48% засеянных площадей. По данным на 14 сентября в регионе обмолочено 52% зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 млн 37 тысяч тонн зерна при урожайности 28 центнеров с гектара.

В департаменте АПК региона добавили, что аграриям удастся не просто обеспечить потребности региона в зерне, но и сформировать серьезный запас. В Тюменской области зерно направят на нужды хлебопечения, переработку и в качестве корма для отрасли животноводства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , зерновые культуры , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 14.09.2022В спортзале Агротехнологического колледжа Ялуторовска капитально отремонтируют кровлю
13:51 14.09.2022Сладковский район стал лидером по темпам уборки зерновых культур
13:05 14.09.20223,4 км уличных газовых сетей построили в с. Суерка Упоровского района
12:08 14.09.2022Заводоуковский маслозавод стал лучшим экспортером года в сфере АПК Уральского федерального округа