Сладковский район стал лидером по темпам уборки зерновых культур

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Аграрии Сладковского района Тюменской области стали лидерами по темпам уборки зерновых и зернобобовых культур. Им осталось обмолотить всего 8% площадей, сообщает региональный департамент АПК.

Также уверенно идут к завершению Упоровский, Армизонский и Казанский и Ярковский районы. Здесь убрано 93%, 64% и по 63% соответственно.

В целом в Тюменской области для завершения жатвы остается убрать еще 48% засеянных площадей. По данным на 14 сентября в регионе обмолочено 52% зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 млн 37 тысяч тонн зерна при урожайности 28 центнеров с гектара.

В департаменте АПК региона добавили, что аграриям удастся не просто обеспечить потребности региона в зерне, но и сформировать серьезный запас. В Тюменской области зерно направят на нужды хлебопечения, переработку и в качестве корма для отрасли животноводства.