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Аграрии Омутинского района для повышения урожайности использовали новую технологию обработки полей

Экономика, 13:32 15 сентября 2022

департамента АПК Тюменской области | Фото: департамента АПК Тюменской области

Новую технологию повышения естественного плодородия почв использовали аграрии ООО "Рассвет" Омутинского района. Обмолот пшеницы и гороха на экспериментальном участке в 1,5 тыс. га показал прибавку урожайности по пшенице на 10 центнеров с гектара, по гороху - на 6 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.

"Перспективы использования технологии, которую применили на полях "Рассвета", очевидны. Результаты показывают, что она может оказать значительное воздействие на урожайность зерновых культур", - отметил начальник управления по животноводству департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Рустем Бетляев.

департамента АПК Тюменской области | Фото: департамента АПК Тюменской области

Технология основывается на исследованиях МГУ и Всероссийского института овощеводства. Она подразумевает повышение эффективности переработки пожнивных остатков, мобилизацию спящих или сохранявшихся в карликовых формах природных микроорганизмов и восстановление активной почвенной биомассы. Результаты оценили эксперты - представители департамента АПК, ГАУ Северного Зауралья и восьми хозяйств региона.

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# Омутинский район , сельхозпроизводители , технология

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