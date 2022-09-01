Аграрии Омутинского района для повышения урожайности использовали новую технологию обработки полей

| Фото: департамента АПК Тюменской области | Фото: департамента АПК Тюменской области

Новую технологию повышения естественного плодородия почв использовали аграрии ООО "Рассвет" Омутинского района. Обмолот пшеницы и гороха на экспериментальном участке в 1,5 тыс. га показал прибавку урожайности по пшенице на 10 центнеров с гектара, по гороху - на 6 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.

"Перспективы использования технологии, которую применили на полях "Рассвета", очевидны. Результаты показывают, что она может оказать значительное воздействие на урожайность зерновых культур", - отметил начальник управления по животноводству департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Рустем Бетляев.

| Фото: департамента АПК Тюменской области | Фото: департамента АПК Тюменской области

Технология основывается на исследованиях МГУ и Всероссийского института овощеводства. Она подразумевает повышение эффективности переработки пожнивных остатков, мобилизацию спящих или сохранявшихся в карликовых формах природных микроорганизмов и восстановление активной почвенной биомассы. Результаты оценили эксперты - представители департамента АПК, ГАУ Северного Зауралья и восьми хозяйств региона.