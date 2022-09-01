Тюменская область лидирует по собираемости взносов на капремонт в России и УФО

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Первое место по собираемости взносов на капремонт занимает Тюменская область в УФО и второе – в России. Такие данные были озвучены в ходе заседания регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Тюменской области Александра Мора, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Регион также является лидером Уральского федерального округа по темпам и объемам контрактования работ по капремонту, законтрактовано на 84,79 %. При этом фактическое исполнение составляет 31,23 %.

"Темпы исполнения приемки текущего года соответствуют планируемым. Работы ведутся в соответствии со сроками, указанными в договорах подряда. Ведется работа по исполнению мероприятий краткосрочного плана основной программы 2023 года. Завершены строительно-монтажные работы по 58 конструктивным элементам - девять процентов от плана - это опережающие темпы", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Отметим, что краткосрочный план программы капитального ремонта на 2021-2023 годы включает в себя основную программу и подпрограмму. Первая распространяется на 10 муниципалитетов, где должно быть отремонтировано 746 многоквартирных домов, - выполнение составляет 32 % и 1 тыс. 081 конструктивный элемент – выполнено 38 %. Вторая включает 11 муниципалитетов, в которых уже отремонтировано 34 % из запланированных 215 многоквартирников. А план по 329 конструктивным элементам выполнен на 36 %.