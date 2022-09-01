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ВТБ: в августе выдачи потребительских кредитов в Тюменской области выросли на 40 %

Экономика, 17:21 16 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В августе клиенты ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) оформили кредиты наличными на сумму около 1,5 млрд рублей, что превышает показатели июля почти на 41 %.

Заемщики банка в регионе за последний летний месяц получили 2,6 тыс. кредитов наличными. Всего с начала года ВТБ выдал в Тюменской области 14 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 7,4 млрд рублей.

В целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ в августе по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50 % своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тыс. человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

"Август стал на данный момент самым активным периодом этого года в потребительском кредитовании – мы зафиксировали наибольший объем ежемесячных выдач. Рассчитываем, что дополнительным стимулом спроса заемщиков станет новая программа экспресс-кредитования, которую недавно запустил ВТБ. Теперь клиенты могут получить кредит в сумме до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа начинается от 900 рублей. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на нашем сайте или в офисе банка, одобрение занимает не более двух минут", — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

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