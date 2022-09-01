Первыми в Тюменской области завершили уборочную кампанию аграрии Сладковского района

| Фото: областной департамент АПК | Фото: областной департамент АПК

Сладковский район первым в Тюменской области завершил уборочную кампанию. В этом году в районе зерновыми культурами было засеяно 13 тыс. гектаров. При средней урожайности в 14 центнеров с гектара удалось собрать около 18 тыс. тонн зерна, сообщает областной департамент АПК.

Картофель занимал 38 гектаров, от тоже убран на 100 %. Озимые в хозяйствах района не сеют. Осенняя обработка почвы выполнена на 37 %, под урожай будущего года засыпано уже 94 % семян.

Тружеников СПК "Таволжан" и всех аграриев района поздравили заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов и глава района Александр Иванов.