Рекордный урожай ячменя сорта "Абалак" собрали в Заводоуковском округе

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Рекордный урожай ячменя сорта "Абалак" собрали в КХ "Дружба" Заводоуковского городского округа - в среднем с одного гектара намолочено по 52,5 центнера, сообщает областной департамент АПК.

По словам руководителя хозяйства Ивана Шишканова, в этом году под этот сорт местной селекции была отведена 1 тыс. га. "Собранное зерно пойдёт на семена суперэлита и элита", — сообщил он.

Ячмень "Абалак" относится к сортам тюменской селекции, автор — Мария Фомина. Сорт создан и зарегистрирован НИИСХ СЗ в 2010 году, в 2013 году на него получили патент.

"Абалак" допущен к использованию в трех регионах России: Волго-Вятском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском. Такие сорта называются пластичными, поскольку показывают свои лучшие качества не только на родине, но и в других климатических зонах", — рассказал об особенностях сорта и. о. директора Тюменского научного центра СО РАН Евгений Ренев.