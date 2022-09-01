На турнире по street workout среди ялуторовчан выявят чемпионов двора

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Жителей Ялуторовска разных возрастов соберет городской турнир по street workout "Чемпионы двора", который начнется 21 сентября в 17 часов.

"Это событие можно назвать Днем двора. Но мы привыкли к тому, что приезжают артисты, поют песни. Здесь же другая задача. Жители дворовых территорий станут главными действующими лицами. Во многих дворах уже установлены турниковые комплексы, тренажеры, но в последнее время они не задействованы. С помощью конкурса "Чемпионы двора" выявим лучших спортсменов, подвигнем местных жителей на занятия спортом, покажем, как правильно выполнять упражнения на этих тренажерах, комплексах", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор турнира Егор Ефимов.

Продемонстрировать силу ялуторовчане могут во дворе дома № 51 на ул. Свердлова.

Принять участие смогут местные жители всех возрастов. Для всех юных горожан подготовили призы. Награждение участников, показавших лучшие результаты, состоится 2 октября на чемпионате Тюменской области по бодибилдингу. В будущем организаторы турнира хотят провести подобные соревнования между дворами.

Инна Пахомова