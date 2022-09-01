Фюзеляжи самых грузоподъемных вертолетов в мире восстановят в Тюмени

| Фото: Utair | Фото: Utair

Два самых грузоподъемных вертолета в мире - Ми-26Т - доставили для восстановления фюзеляжей до состояния летной годности на аэродром Плеханово в Тюмени. Отремонтированные судна пополнят флот авиакомпании "ЮТэйр".

"Доставка двух фюзеляжей из Красноярска в Тюмень по рекам Сибири заняла несколько месяцев. Для безопасной транспортировки многотонных судов были подготовлены специальные баржи", — сообщили в пресс-службе компании.

В Тюмени специалисты авиаремонтного завода "ЮТэйр-Инжиниринг" приступили к капитальному ремонту фюзеляжей. Это единственный сертифицированный инженерный центр в России, который может выполнять все необходимые процедуры по восстановлению летной годности вертолетов типа Ми-26 и его модификаций.