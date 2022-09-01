  • 21 сентября 202221.09.2022среда
  • USD60,0158
    EUR60,0507
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса

Экономика, 19:45 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиенты среднего и малого бизнеса могут подать заявку в ВТБ на льготный кредит на новых условиях с 21 сентября. Ставки снижены на 0,5 п.п. сразу по трем госпрограммам поддержки предпринимателей, сообщает финансовое учреждение.

Ставка по запущенной в августе этого года госпрограмме инвесткредитования МСП снижена до 2,5 % для среднего бизнеса и до 4 % – для малого и микробизнеса. Льготные кредиты по программе "1764" Минэкономразвития теперь доступны по ставке до 10,25 %. По программе стимулирования кредитования МСП ЦБ РФ и Корпорации МСП − до 10,5 % годовых.

"Льготные программы – один из важнейших инструментов поддержки и развития среднего и малого бизнеса. Сегодня на них приходится более трети кредитного портфеля ВТБ в этом сегменте. Снижение ставок сделает эти продукты еще более привлекательными для клиентов, поможет предпринимателям более уверенно планировать развитие своего дела. Ставки снижены по востребованным программам, рассчитанным на широкий круг предприятий. Мы планируем существенно нарастить выдачи по ним до конца года", − прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ВТБ – один из лидеров рынка кредитования среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте превышает 1,8 трлн рублей.

Подать заявку на льготный кредит можно в офисах ВТБ во всех регионах присутствия банка, а также в контакт-центре по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей.

Подробные условия льготного кредитования – на сайте банка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВТБ , кредитование , малый и средний бизнес

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 21.09.2022ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса
19:35 21.09.2022Достижение технологической независимости российского СПГ обсудили на Промышленно-энергетическом форуме TNF
17:58 21.09.2022Денису Мантурову представили импортозамещающие технологии для ТЭК на TNF EXPO в Тюмени
17:45 21.09.2022Социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческого сектора обсудят в рамках TNF в Тюмени