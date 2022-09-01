Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство Российской Федерации выделит средства на проведение частичной мобилизации, такое поручение дал президент Владимир Путин.

Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

Также в соответствии с указом главы государства в ближайшее время определят категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, сообщает Telegram-канал правительства РФ.