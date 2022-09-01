В Голышманово намолотили более ста тысяч тонн зерна

| Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио | Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио

104 тыс. 585 тонн зерновых и зернобобовых культур составил валовый намолот в хозяйствах Голышмановского городского округа Тюменской области. Этот результат достигнут после уборки посевов на 65 % плановых посевных площадей.

Как сообщает Telegram-канал местного телевидения и радио, средняя урожайность культур составляет 27 центнеров с гектара.

Пять мелких и средних по объёму площадей хозяйств завершили уборку. Это СПК "Ражевский", ООО "Грачи", ООО "Зубр", крестьянско-фермерские хозяйства предпринимателей Шенделя и Сурганова.

Темпы работ и урожайность в этом году значительно выше, чем в прошлом. Этому способствует сухая и теплая погода, а также равномерное созревание культур. По данным управления развития годом ранее 22 сентября валовый намолот составлял 40 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17 центнеров с гектара.