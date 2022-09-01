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В Тюмени привлекут к ответственности хлебокомбинат, на котором погибла тестовод

Происшествия, 13:41 22 сентября 2022

Государственная инспекция труда в Тюменской области | Фото: Государственная инспекция труда в Тюменской области

К административной ответственности за нарушения трудового законодательства привлекут АО "Тюменский хлебокомбинат", на котором погибла работница-тестовод. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Тюменской области.

Несчастный случай произошел с сотрудницей днем 30 июля. Во время рабочей смены ее без признаков жизни обнаружил подсобный рабочий. Согласно заключению экспертизы у работницы в крови был обнаружен этиловый спирт.

Причиной трагедии послужила неудовлетворительная организация производства работ. По информации инспекции, работница была допущена к самостоятельной работе без стажировки на рабочем мечте и проверке знаний требований охраны труда. Работодатель не в полном объеме обеспечил ее средствами индивидуальной защиты. Также не были приняты необходимые меры по отстранению работницы от работы, которая находился в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

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# административная ответственность , инспекция труда

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