  • 25 сентября 202225.09.2022воскресенье
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области индекс промпрозводства составляет 109 %

Экономика, 11:27 25 сентября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

109 % составляет индекс производства машин и оборудования в Тюменской области за первое полугодие 2022 г. в сопоставление с аналогичным периодом прошлого года. При этом, 82 предприятиями региона реализуется 62 проекта по импортозамещению 135 видов продукции, в том числе в машиностроении, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В поздравлении ветеранов и работников отрасли с Днем машиностроителя, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ее специалисты включены в важные проекты по формированию кооперационных промышленных цепочек, повышению производительности труда, решению задач по обеспечению технологического суверенитета страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , импортозамещение , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 25.09.2022В Тюменской области индекс промпрозводства составляет 109 %
18:51 24.09.2022За год траты жителей Тюменской области выросли на 20 млрд рублей
17:26 23.09.2022ВТБ: объем транзакций по картам в России увеличится на 15% в 2022 году
16:52 23.09.2022ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса