В Тюменской области индекс промпрозводства составляет 109 %

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

109 % составляет индекс производства машин и оборудования в Тюменской области за первое полугодие 2022 г. в сопоставление с аналогичным периодом прошлого года. При этом, 82 предприятиями региона реализуется 62 проекта по импортозамещению 135 видов продукции, в том числе в машиностроении, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В поздравлении ветеранов и работников отрасли с Днем машиностроителя, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ее специалисты включены в важные проекты по формированию кооперационных промышленных цепочек, повышению производительности труда, решению задач по обеспечению технологического суверенитета страны.