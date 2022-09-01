Обвиняемый в убийстве односельчанина житель Тюменской области взят под стражу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

34-летний житель с. Казанское Вагайского района, обвиняемый в убийстве односельчанина, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла ночью 21 сентября. Злоумышленник пришел в квартиру дома на ул. Новой, где проживал односельчанин 1993 года рождения. Мужчина схватил нож и ударил хозяина квартиры в область шеи. Пострадавший скончался на месте.

Место происшествия осмотрено. Очевидцы допрошены. Злоумышленнику предъявили обвинение. "По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.