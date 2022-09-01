Вкусный хлеб планирует выпекать для односельчан предпринимательница из Тобольского района

| Фото: группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" во ВКонтакте

Магазин-пекарню в д. Маслова Тобольского района откроет сельхозпредприниматель Айсулу Дмитриева в 2023 году. Работать в ней будет семья предпринимательницы.

"Все дело в том, что у нас в деревне, как и рядом в поселке Сумкино, весь хлеб привозной и он невкусный. А ездить куда-то в город за ним долго и накладно. Тогда мы решили с семьей восполнить этот пробел. Тем более в 1990 годы, когда тяжело было с продуктами, мама сама пекла вкусный хлеб. Эти воспоминания остались со мной до сих пор, поэтому я решила делать такой же на продажу. Пекарем станет брат, обучение, скорее всего, начнет в следующем году", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы.

Семейному бизнесу помог инвестиционный офис Тобольского района и региональная программа "Муниципальный акселератор", участницей которого стала Айсулу Дмитриева. По ее словам, благодаря этому ей помогли найти участок для строительства.

Также магазин уже включили в реестр инвестпроектов Тюменской области. Подготовили документацию и получили разрешение на строительство, которое начнется в октябре 2022 года. Сейчас Айсулу Дмитриева договаривается со строительной бригадой по смете. Всего на постройку и закупку отечественного оборудования она планирует потратить 3 млн рублей.

"Никаких кредитов и займов брать не собираемся. Все дело в том, что у нас большое крестьянско-фермерское хозяйство. Семья занимается мясным животноводством. На ферме большое поголовье крупного рогатого скота породы салерс. Поэтому пока будем справляться своими силами", – добавила она.

Напомним, проект "Муниципальный акселератор" реализуется про поддержке правительства Тюменской области. Он направлен на ускорение развития бизнеса, помощь предпринимателям в решении сложных вопросов.

Виктория Макарова