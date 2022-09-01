В Тюменской области подешевели одежда и ноутбуки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовой рост цен на бытовую технику и товары для садоводства замедлился в Тюменской области в августе 2022 года, ускорилось удешевление одежды, белья и ноутбуков.

Это произошло, сообщает Росстат, на фоне слабого потребительского спроса, а также вследствие произошедшего во втором квартале существенного укрепления рубля.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с июлем снизился до 6,71 %.

В целом инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в августе 2022 года по сравнению с июлем снизилась до 10,94 % и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (12,17 %) и России (14,3 %).