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В Тюменской области подешевели одежда и ноутбуки

Экономика, 15:36 27 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовой рост цен на бытовую технику и товары для садоводства замедлился в Тюменской области в августе 2022 года, ускорилось удешевление одежды, белья и ноутбуков.

Это произошло, сообщает Росстат, на фоне слабого потребительского спроса, а также вследствие произошедшего во втором квартале существенного укрепления рубля.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с июлем снизился до 6,71 %.

В целом инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в августе 2022 года по сравнению с июлем снизилась до 10,94 % и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (12,17 %) и России (14,3 %).

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# инфляция , Росстат , цены

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