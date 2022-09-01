  • 28 сентября 202228.09.2022среда
  • USD58,1756
    EUR55,9953
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 970 тонн пшеницы и ячменя отправили аграрии Тюменской области в Казахстан

Экономика, 17:49 28 сентября 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 970 тонн пшеницы и ячменя отправили аграрии Тюменской области в Казахстан. Перед поставкой партии зерно исследовали в лаборатории областного управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

Исследования проводились сразу по нескольким показателям, в том числе энтомологическим, гербологическим и микотоксикологическим. В пробных образцах карантинные объекты не обнаружены, что подтверждено актом фитосанитарной безопасности. Груз экспортирован в сопредельное государство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пшеница , Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 28.09.2022Более 970 тонн пшеницы и ячменя отправили аграрии Тюменской области в Казахстан
16:30 28.09.2022Сбер впервые профинансировал ИЖС с эскроу-счетами
14:11 28.09.2022В Ишимском районе появятся сады черной смородины, вишни и облепихи на 100 гектарах
13:15 28.09.2022Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО откроется в Тюмени 14 октября