Более 970 тонн пшеницы и ячменя отправили аграрии Тюменской области в Казахстан

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 970 тонн пшеницы и ячменя отправили аграрии Тюменской области в Казахстан. Перед поставкой партии зерно исследовали в лаборатории областного управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

Исследования проводились сразу по нескольким показателям, в том числе энтомологическим, гербологическим и микотоксикологическим. В пробных образцах карантинные объекты не обнаружены, что подтверждено актом фитосанитарной безопасности. Груз экспортирован в сопредельное государство.