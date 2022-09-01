Более 348 млн рублей микрозаймов для развития бизнеса получили 210 МСП Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 348 млн рублей микрозаймов для старта и развития бизнеса выдал 210 предпринимателям и самозанятым Фонд микрофинансирования Тюменской области с начала 2022 г. Государственная поддержка оказывается по восьми видам программ, включая восстановление бизнеса, который понес убытки из-за чрезвычайной ситуации, рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Самым популярным и востребованным продуктом микрофинансирования является "Развитие". По программе, которая действует с 2019 года, предприниматели могут получить микрозайм в размере до 5 млн рублей под 7,6 % годовых на 36 месяцев для расширения действующего бизнеса. Этой возможностью уже воспользовались 398 представителей малого и среднего бизнеса региона на общую сумму 604,7 млн рублей.

Более подробно о программах можно узнать здесь.

Оксана Корнеенкова