Заявки на облигационные займы одобрили Тюменской области и Ямалу

| Фото: с официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Две заявки на облигационные займы одобрили Тюменской области и Ямалу. Всего в УФО реализуются четыре проекта с использованием инструментов инфраструктурного меню, сообщает пресс-служба официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО.

В Тюмени эти возможности привлекают к строительству квартальной газовой котельной, наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения под новый жилищный проект, который предусматривает возведение более полумиллиона квадратных метров жилья. На Ямале механизмы используют при строительстве детского сада и школы в городе Салехарде.

"Регионы Уральского федерального округа активно используют возможности инфраструктурного меню для создания социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры в жилых микрорайонах. В целом это благоприятно влияет на качество городской среды, – рассказал полпред Владимир Якушев.