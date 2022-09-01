  • 29 сентября 202229.09.2022четверг
  • USD58,4485
    EUR55,7232
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заявки на облигационные займы одобрили Тюменской области и Ямалу

Экономика, 18:55 29 сентября 2022

с официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Две заявки на облигационные займы одобрили Тюменской области и Ямалу. Всего в УФО реализуются четыре проекта с использованием инструментов инфраструктурного меню, сообщает пресс-служба официального сайта полномочного представителя президента РФ в УФО.

В Тюмени эти возможности привлекают к строительству квартальной газовой котельной, наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения под новый жилищный проект, который предусматривает возведение более полумиллиона квадратных метров жилья. На Ямале механизмы используют при строительстве детского сада и школы в городе Салехарде.

"Регионы Уральского федерального округа активно используют возможности инфраструктурного меню для создания социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры в жилых микрорайонах. В целом это благоприятно влияет на качество городской среды, – рассказал полпред Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 29.09.2022Заявки на облигационные займы одобрили Тюменской области и Ямалу
17:30 29.09.2022За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет
16:36 29.09.2022Тюменский IT-центр Pixel приобрел 3D-принтеры и ноутбуки на грант в 500 тысяч рублей
14:57 29.09.2022Представить свои технологии предприниматели Тюменской области смогут "Газпрому" в октябре