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Подъездные пути и тротуары обновили у детсада № 112 в Тюмени

Экономика, 15:05 30 сентября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Новые подъездные пути и тротуары оборудовали у второго корпуса детского сада № 112 в Тюмени. Работы на ул. Волгоградская, 14 и 14а завершены в полном объеме, сообщает городская администрация.

На благоустроенной территории площадью почти 6 тыс. кв. м устроен проезд, парковки, тротуары, создана ливневая канализация, высажены десять лип и сделан газон. Для безопасного движения родителей и детей установлены дорожные знаки и мигающие светофоры, работающие на солнечной батарее.

Такие светофоры используют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Их водитель видит с большого расстояния и может заблаговременно позаботиться о безопасном режиме движения.

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Добавим, в здании второго корпуса детского сада № 112 в настоящее время ведется капитальный ремонт.

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# благоустройство , детский сад , тротуары

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