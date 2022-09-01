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В Тюмени построят надземный пешеходный переход с лифтами на Авторемонтной в 2023 году

Экономика, 17:09 30 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Надземный пешеходный переход строят в Тюмени на ул. Авторемонтной в 2023 году. Он является частью проекта по расширению дороги "Обход г. Тюмени" от ул. Ямской до ул. Мельникайте до шести полос.

По контракту подрядчик – компания "Промышленные технологии - Сибирь" в рамках корректировки первого этапа по участку от ул. Ямской до ул. Московский тракт должна подготовить площадку и установить пролетное строение. Переход будет крытым, теплым и с лифтовым оборудованием. Сдадут его в ноябре следующего года. Стоимость работ и объекта составляет 204, 4 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Как пояснили в главном управлении строительства Тюменской области, кроме данного надземного перехода еще один планируется в районе жилого комплекса "Колумб" Московского тракта. В данный момент идет работа над проектной документацией.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Оксана Корнеенкова

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# пешеходный переход , строительство

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