Пьяного тракториста без прав задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя в состоянии опьянения и без прав задержали госавтоинспекторы в пос. Маслянском Сладковского района. 44-летний мужчина управлял трактором МТЗ, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Как пояснил водитель сотрудникам полиции, накануне он пил водку, а утром с зятем поехал продавать сено. Показания алкотестера составили 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В 2014 местного жителя уже задерживали пьяным за рулем мотоцикла, прав на управление которым он также не имел. Теперь мужчине грозит административный арест за пьяное вождение без прав по решению суда, от 10 до 15 суток.

Всего в ночь на 1 октября сотрудники ГИБДД в Тюменской области задержали 12 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.