Тюменская область заняла 10 место среди регионов России по доступности ипотеки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 47,6 % семей смогли купить квартиру в ипотеку в 2021 году. В 2020 году доля таких семей составляла 41,1 %. Такие показатели позволили региону замкнуть десятку лидеров рейтинга российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку, подготовленного экспертами РИА Новости по данным Центробанка и Росстата.

А лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 77 % семей могут себе позволить купить типовую двухкомнатную квартиру в ипотеку. В Магаданской области, расположившейся на втором месте, почти 63 % семей доступна покупка жилья в ипотеку. При этом у занимающих третье, четвертое и пятое места Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ненецкого автономного округа чуть более 50% семей могут приобрести квартиру в ипотеку.

Согласно исследованию, помимо лидеров еще 12 регионов показали доступность в диапазоне 40-50 %. В него попали: Республика Коми (50 %), Сахалинская область (49,3 %), Камчатский край (48,6 %), Мурманская область (48,5 %), Тюменская область (47,6 %), Челябинская область (45,5 %), Оренбургская область (44,5 %), Вологодская область (43,9 %), Республика Саха (Якутия) (42,6 %), Кемеровская область (42,4 %), Красноярский край (41,2 %) и Иркутская область (40,4 %).

По мнению экспертов, лидерство северных регионов закономерно: высокие заплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость. Ленинградская область может похвастаться очень высокими темпами строительства, что приводит к хорошим результатам в части доступности жилья.

Санкт-Петербург (33,2 %) в рейтинге занял 38-е место, однако эксперты отмечают снижение доступности в последнее время из-за быстрого роста цен на квартиры. Москва же в текущем рейтинге опустилась на 71-е место из-за быстрого роста стоимости квадратных метров. Оба крупнейших города иллюстрируют ситуацию, когда улучшение условий по ипотеке приводит к опережающему росту цен на жилье и доступность жилья не растет, а, напротив падает, объясняют аналитики.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (13,5 %), Республика Крым (13,1 %), Кабардино-Балкарская Республика (11 %), Республика Тыва (10,4 %), Республика Дагестан (9,2 %), Чеченская Республика (9,1 %) и Республика Ингушетия (7,1 %).

Эксперты отмечают, что регионы из конца списка, представленные в основном национальными республиками, характеризуются традиционно большим средним составом семей в них, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также невысоким уровнем официальных зарплат.

Согласно наблюдениям экспертов, в последние семь лет доступность ипотеки сильно выросла, и это отражается в количестве ипотечных кредитов. По мнению аналитиков, в 2022 и 2023 годах можно рассчитывать на продолжение роста рынка ипотек, однако, скорее всего, ставки сильно снижаться не будут.

"Во-первых, льготные государственные ипотечные программы могут несколько сократить свой масштаб. Во-вторых, инфляционные риски не позволят Центробанку снизить ставку рефинансирования до рекордных уровней конца 2020 и начала 2021 годов, таким образом, рыночная ставка останется в диапазоне 7-9% годовых", - говорится в пояснительной записке к исследованию.

В среднесрочной перспективе можно ожидать, что доступность будет быстрее расти в регионах из нижней части рейтинга. При этом во многих богатых регионах-лидерах предложение будет следовать за спросом, и цены на недвижимость будут съедать и рост зарплат, и улучшение условий по ипотеке, заключают эксперты.