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Ярмарки самозанятых пройдут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске

Экономика, 09:07 05 октября 2022

группа "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень" ВКонтакте

Семь ярмарок выходного дня с участием самозанятых пройдут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске в октябре. Бронь места на ярмарках доступна всем самозанятым бесплатно, сообщает центр "Мой бизнес".

В Ялуторовске ярмарка самозанятых состоится 8 октября на празднике "Капуста-Барыня".

В Тобольске свои изделия и услуги самозанятые представят 9 октября на благотворительной ярмарке в ТРЦ "РиО" и 15 октября на "Празднике осени" на рынке "Северный".

В Тюмени ярмарки пройдут 14 и 15 октября в ТРЦ "Панама", 15 октября в ТЦ "Зеленый берег", с 21 по 23 октября в ТРЦ "Колумб", 29 и 30 октября в ТЦ "Южный".

Принять участие в ярмарках самозанятые могут, зарегистрировавшись по ссылке. Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.

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