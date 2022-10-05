  • 5 октября 20225.10.2022среда
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Представители регионов УФО встретятся на спортивном ориентировании в Тюмени

Спорт, 15:28 05 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Трехдневный соревновательный марафон по спортивному ориентированию пройдет в Тюмени с 7 по 9 октября. В состязаниях примут участие спортсмены со всех регионов Уральского федерального округа, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Участие принимают спортсмены всех возрастов - от самых маленьких до 80+. Кубок всегда пользуется популярностью, потому что осенью практически нигде уже не проводятся соревнования по спортивному ориентированию. Так что спортсмены такой возможности не упускают. Учитывая массовость соревнований, на них можно выполнить спортивные разряды", - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.

7 октября в экопарке "Затюменский" участников ждет кросс-классика. 8 и 9 октября состязания пройдут в районе п. Андреевский.

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивное ориентирование , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:28 05.10.2022Представители регионов УФО встретятся на спортивном ориентировании в Тюмени
13:25 05.10.2022Современную площадку с тренажерами и теннисными столами открыли в Тобольском районе
18:15 04.10.2022Около 50 спортсменов сразились за Кубок Тюменской области по дартсу
16:23 04.10.2022Около 40 бильярдистов приняли участие в чемпионате по снукеру