Представители регионов УФО встретятся на спортивном ориентировании в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Трехдневный соревновательный марафон по спортивному ориентированию пройдет в Тюмени с 7 по 9 октября. В состязаниях примут участие спортсмены со всех регионов Уральского федерального округа, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Участие принимают спортсмены всех возрастов - от самых маленьких до 80+. Кубок всегда пользуется популярностью, потому что осенью практически нигде уже не проводятся соревнования по спортивному ориентированию. Так что спортсмены такой возможности не упускают. Учитывая массовость соревнований, на них можно выполнить спортивные разряды", - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.

7 октября в экопарке "Затюменский" участников ждет кросс-классика. 8 и 9 октября состязания пройдут в районе п. Андреевский.