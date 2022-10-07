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Тюменские депутаты оценили  условия для потенциальных инвесторов на примере парка "Боровский"

Экономика, 13:50 07 октября 2022

duma72.ru

Чтобы привлечь новых инвесторов в Тюменскую область, им нужно предложить уникальные условия, которые бы бизнес оценил и соответственно реализовал свои планы в тюменском регионе, на тех площадках, которые у нас есть. К такому выводу пришла председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, подводя итоги выездного заседания комитета в индустриальный парк "Боровский".

Российские регионы, по ее словам, выстроились в ряд в ожидании инвесторов с примерно одинаковыми условиями. И чтобы быть на этом рынке конкурентоспособными, нужно предложить что-то такое, чего не может больше предложить никто.

"Это и налоговые льготы, это и качество сопровождения инвестиционных проектов, это и администрирование очень многих вопросов, - пояснила она. - Важно не просто пригласить сюда инвестора - важно помочь ему дальше с реализацией продукции, и в Тюменской области такие услуги оказываются".

К ряду таких же уникальных условий можно отнести и строительство цехов, которые в экспериментальном порядке возводят в индустриальном парке "Богандинский". Потенциальные инвесторы, по словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, хотели бы въехать в уже готовые помещения.

У депутатов, по словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, была возможность пообщаться с резидентами индустриального парка, воочию убедиться, как на деле работают те меры поддержки, которые есть в регионе.

"Крайне важна такая форма общения, - подчеркнула Оксана Величко. – Потому что, когда мы формируем какие-то предложения, связанные с условиями для бизнеса, со льготами от региона, мы должны представлять, как это работает, какие здесь есть сильные или слабые стороны".

Борис Олейник

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# Андрей Пантелеев , облдума , Оксана Величко

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