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250 тонн рапсового масла экспортировано из Тюменской области в Китай

Экономика, 17:35 07 октября 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

250 тонн рапсового масла отправлено из Тюменской области на экспорт в Китай. Перед отправкой партию исследовали специалисты лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

По результатам исследования продукция признана соответствующей требованиям Таможенного союза и стран-импортеров. Карантинных объектов не обнаружено, что подтверждено документами.

Отметим, что это не первая крупная партия рапсового масла, экспортированная в Китай. В первом полугодии в дружественную страну отправлено 500 тонн этого продукта. Крупнейшим его производителем в регионе является Заводоуковский маслозавод. Предприятие признано лучшим экспортером года в сфере АПК Уральского федерального округа 2022 г.

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# рапсовое масло , управление Россельхознадзора , экспорт

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