Тюменская область третья по уровню зарплат в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе. За семь месяцев на Ямале размер номинальной начисленной зарплаты в среднем была 132, 1 тыс. рублей, в Югре — 94,6 тыс. рублей, в Тюменской области – 59,2 тыс. рублей следует из данных Росстата.

При этом, с января по июль 2022 года в Тюменской области размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты стал на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Причем в июле она составила 64 тыс. 176 рублей — за год прирост 12,5%, сообщает "Вслух.ру".