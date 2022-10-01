В Тюменской области 27 компаний получили поддержку для покупки оборудования

| Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

27 производственных компаний Тюменской области воспользовались одной из самых популярных мер господдержки – возмещением 100% первоначального взноса по договору лизинга при приобретении оборудования.

По словам директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антона Машукова, размер региональной поддержки составил от 220 тыс. до 20 млн рублей. На эти средства заводы закупили металлообрабатывающее оборудование, упаковочные машины, устройства для выпуска термобумаги и другое оборудование, необходимое для модернизации производств.

"Программы специально адаптированы под малый бизнес и промышленность. Там разные условия и размеры субсидий. Список требований сокращен", - пояснил Машуков.

Заявления на возмещение можно подать до конца ноября 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства. Подробную информацию предоставят в департаменте ивестполитики по телефонам 8 (3452) 42-65-56, 8 (3452) 42-66-42.