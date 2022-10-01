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Александр Моор: наша экономика работает стабильно и эффективно

Экономика, 19:45 11 октября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Наша экономика работает стабильно и эффективно, заявил по итогам заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций губернатор Тюменской области Александр Моор.

В качестве примера глава региона привел рост объема работ в строительной сфере, который вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5 %. На всех объектах, возводимых за счет бюджета, всё идет по графику.

"Наши аграрии успешно завершают уборку урожая. По данным на утро 11 октября, убрано 93 процента зерновых культур, при этом урожайность – намного выше, чем в прошлом году. Практически не изменилось в последнее время положение дел на рынке труда. Безработица не просто остается на минимальном уровне, а продолжает снижаться", - подчеркнул глава региона.

По итогам заседания губернатор Тюменской области дал поручение продолжить мониторинг ситуации во всех отраслях экономики. Это позволит при необходимости принимать оперативные управленческие решения для обеспечения экономической стабильности.

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# Александр Моор , санкции , экономика

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