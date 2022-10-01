Установлены организаторы и виновники теракта на крымском мосту

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура - организаторы теракта на Крымском мосту - установили Федеральная служба безопасности и Следственный комитет Российской Федерации.

Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и "Baltex Capital S.A." (Русе).

"К организации переправки груза из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г. р., Ковач Денис Олегович, 1979 г. р., Соломко Роман Иванович, 1971 г. р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г. р., - говорится в сообщении ФСБ России. - С 29 сентября по 3 октября 2022 года в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва).

В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе г. Армавира Краснодарского края.

"7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г. р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - представляет хронологию событий ФСБ РФ. - В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г .р., который выехал в Симферополь, а 8 октября в 6 часов 3 минуты при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв".

В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

Расследование теракта продолжается. Всех его организаторов и соучастников, в том числе иностранных граждан, привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.