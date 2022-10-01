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"Транснефть – Сибирь" завершила плановые ремонты на инфраструктурных объектах в четырех регионах

Экономика, 15:51 13 октября 2022

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В период плановой остановки работы магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, а также нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш проведена замена запорной арматуры и ликвидация сварных присоединений, затрудняющих пропуск инспекционных приборов. Выведен из эксплуатации участок МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск для последующей балластировки трубы. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки.

На ЛПДС "Нижневартовская" и "Каркатеевы" выполнено подключение к технологическим трубопроводам по одному резервуару для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. метров каждый, реконструкция которых проводится в рамках программы технического перевооружения. В ходе работ по техперевооружению выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуаров.

В работах было задействовано около 300 человек, использовалось более 70 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.

АО "Транснефть – Сибирь". Реклама.

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# нефтепровод , нефть

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