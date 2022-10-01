Андрей Пантелеев: у Тюменской области уникальный опыт стимулирования производства отечественного оборудования

| Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева | Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева

Технологический суверенитет в нефтегазе обсудил с коллегами заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на форуме "Российская энергетическая неделя-2022". Тюменская область имеет уникальный опыт стимулирования производства отечественного оборудования, написал он в своем телеграм-канале.

Также он поделился тем, что внедряется в регионе. Так, в нефтегазовом кластере тюменские предприятия нацелены не на продажи того, что делали, а на выпуск того, что готовы купить добывающие компании. Таким образом закрыв для них ряд проблем, в том числе и по поставкам целого ряда высокотехнологичного оборудования.

В сквозной системе мотивации покупать отечественное господдержка предусмотрена на каждом этапе: от субсидий на НИОКР, льготного лизинга для промышленности, до 5% кэшбэка заказчику за покупку продукции и услуг у участников кластера.

"При этом мы мотивируем и рассчитываться с поставщиками в кратчайшие сроки, до 30 дней. Так модель работает уже больше 10 лет. Участники вступают в кластер, их уже больше 100 из 15 регионов. Складывается кооперация, востребованность отечественной продукции растет. Мощный потенциал и у нефтесервиса. В России уже есть компании, которые конкурируют с "большой четверкой" внутри страны и имеют зарубежный опыт. Многие меры поддержки есть на федеральном уровне, необходимо их сделать сквозными. Так мы усилим кооперацию и развитие отечественной промышленности", - подчеркнул Андрей Пантелеев.