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Новая дорога в Аромашевском районе открыла прямой путь на север Тюменской области

Экономика, 17:07 14 октября 2022

Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram | Фото: Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram

Участок дороги Балахлей - Новоберезовка протяженностью в 8,5 км введен в эксплуатацию в Аромашевском районе Тюменской области.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, магистраль важна не только для Аромашево, но и для юга Тюменской области и соседних регионов, так как это прямой путь на север.

На церемонии открытия дороги глава района Игорь Власов вручил почетную грамоту машинисту автогрейдера Олегу Ниденс и отметил благодарственным письмом машиниста Сергея Филева.

"Спасибо всем нашим дорожникам за проделанную работу. Я верил, что вы справитесь с такой сложной задачей качественно и в срок", - сказал глава района.

Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram | Фото: Глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram

Добавим, в 2022 году в Тюменской области будет отремонтировано более 600 км дорог.

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# строительство дорог

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