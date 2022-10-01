Тюменка Елена Нихайчик - обладатель золотого и серебряного знаков ГТО

| Фото: Департамент по спорту Тюмени | Фото: Департамент по спорту Тюмени

Обладательницей золотого и серебряного знаков отличия ГТО 7-й ступени стала тюменка Елена Нихайчик. Золотой знак она заработала, выступая в составе команды Антипинского НПЗ.

Как сообщает департамент по спорту Тюмени, девушка с 12 лет занимается легкой атлетикой, имеет первый взрослый разряд. Сегодня поддерживает физическую форму регулярными занятиями в тренажерном зале и бегом на длинные дистанции, участвует соревнованиях трудовых коллектив.

"На тот момент у меня был серебряный знак, но решила улучшить результат. В целом, проблем с испытаниями не возникло, единственным камнем преткновения стало метание гранаты на дальность, даже в школьные годы с этим у меня не ладилось", - рассказала Елена Нихайчик.