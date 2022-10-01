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Тюменцы потратили на шопинг 313 млрд рублей за восемь месяцев

Экономика, 17:42 16 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

313 млрд 574,1 млн рублей потратили тюменцы на шопинг за восемь месяцев 2022 года. В среднем на человека пришлось 25 тыс. 250 рублей в месяц. Такие данные опубликовал Тюменьстат.

С января по август жители потратили 163 млрд 553,6 рубля на непродовольственные товары, расходы на продовольственные товары составили 150 млрд 020,5 млн рублей.

В августе общий объем покупок составил 22 млрд 014,5 млн рублей. Это больше ажиотажного марта, когда граждане потратили 21 млрд 911,8 млн рублей, пишет Вслух.ру.

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