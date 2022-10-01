Выкопали картофель и почти завершили уборку зерновых аграрии Упоровского района

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

31 центнер с га зерновых культур и картофеля в среднем собрали аграрии Упоровского района в 2022 году. В 2021 году этот показатель был в половину меньше.

Аграрии полностью выкопали картофель и почти завершили уборку зерновых культур, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

"Урожай хороший, хлеб хороший. Теперь бы хорошие цены и продать все хорошо", — отметил глава района Леонид Сауков.

Работникам предприятий района осталось убрать 2 тыс. га рапса, 10 га моркови, 10 га капусты.