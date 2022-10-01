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В Тюменской области школа заплатит ученице 30 тысяч рублей за перелом ноги

Происшествия, 17:12 17 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

30 тыс. рублей за травму ученицы заплатит школа в Омутинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области. Шестиклассница получила закрытый перелом берцовой кости на уличном уроке физкультуры.

По данному факту прокуратура района провела проверку. По ее итогам в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений закона, а учитель физкультуры привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда. Судья требования прокурора удовлетворил.

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# компенсация , Омутинский район , суд

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