Семена в 100 % объеме от плана засыпали в Юргинском районе на следующий год

| Фото: администрация Юргинского района | Фото: администрация Юргинского района

7 тыс. 540 тонн семенного материала зерновых и зернобобовых культур в Юргинском районе засыпали под посев следующего года. Это 100 % от плана, сообщает администрация муниципалитета.

Уборку зерновых и зернобобовых культур в районе завершили 17 октября. Обмолот закончили на площади более 27,5 га. Это 100 % от общей площади с урожайностью 30 центнера с га.

Валовой сбор составил 83 тыс. 842 тонны. Из них: пшеница 15 тыс. 7 га урожайностью 32,1 центнера с га, ячмень убран на площади 5 тыс. 830 га, его урожайность - 25 центнеров с га. Овес - 4 тыс. 96 га, урожайностью 33,5 центнер с га, рапс убран на площади 957 га, его урожайность 24,3 центнера с га, лен - на площади 130 га урожайностью 15 центнеров с га. Картофель выкопали на площади 289 га, урожайность - 426 центнеров с га.

Основную осеннюю обработку почвы район провел на 24 тыс. 934 га. Это 84 % от запланированного.