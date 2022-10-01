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В Тюменской области объемы ввода жилья выросли в 1,6 раза за год

Экономика, 17:35 17 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 470 тыс. кв. метров жилья ввели в эксплуатацию застройщики Тюменской области с января по сентябрь 2022 года. Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. План по строительству жилья в регионе выполнен на 92%, сообщает Росстат.

В расчете на одну тысячу человек ввод составил 949,8 кв. метров. Это в 1,8 раза выше среднероссийского уровня, который составляет 542,6 кв. метров. По данному показателю Тюменская область остается лидером среди регионов УФО.

В общем объеме жилья, наибольшая доля – 54% или 802 тыс. кв. метров построено населением.

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# Росстат , строительство

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