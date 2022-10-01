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Более 1,4 тысяч тонн семян использовали в севе озимых культур в Тюменской области

Экономика, 16:49 17 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сев озимых культур завершили аграрии Тюменской области. Под урожай 2023 года сельхозпредприятия высеяли 1 тыс. 429,5 тонн семян, которые перед этим исследовали специалисты регионального управления Россельхозцентра. Посадочный материал соответствует госстандарту, сообщили в учреждении.

Семена высших категорий - оригинальные и элитные проверили в объеме 639,44 тонн, это на 5 % больше по сравнению с 2021 годом. В ходе мониторинга качества проверены 818,94 т пшеницы, 415,36 т, 195,2 т - тритикале. Последняя культура является гибридом пшеницы и ржи, которая используется как корм для животных в виде зернофуража.

Для сева осенью аграрии региона чаще выбирают сорта озимых культур: тритикале сорта СИРС 57, пшеницы - Новосибирская 3, Новосибирская 51 и Скипетр, ржи - Влада и Памяти Кунакбаева. Новый ранее не возделываемый гибрид озимой ржи КВС Авиатор высеяли в Тюменском районе.

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# АПК , Россельхозцентр , сельхозпроизводители

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