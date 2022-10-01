170 тысяч молоди карпа выпустили в озеро Андреевское Тюменского района

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

170 тысяч молоди карпа выпустили в озеро Андреевское Тюменского района. Зарыбление провела компания "Тюменьнеруд" в рамках работ по компенсации ущерба, нанесённого рыбному хозяйству, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Зарыбление оз. Андреевское ведётся на протяжении нескольких лет. По словам рыбаков, в 2022 году карпы из первых партий уже отнерестились. Некрупные экземпляры стали попадаться на удочки рыбаков-любителей. Крупная рыба более привередливая и в уловах встречается реже.

Молодь для октябрьского зарыбления вырастили на тюменском рыбном предприятии "Тюменская форель".