В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) женщины чаще, чем мужчины оформляют потребительские кредиты. По статистике Сбербанка, на долю женщин приходится 57 % выданных займов. Наиболее активно потребительские кредиты оформляют женщины в возрасте 25-45 лет.

В большинстве случаев (77,6 %) потребительские кредиты оформляют люди, состоящие в браке. Как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование, 82 % из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его выплатили.

В целом за 9 месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили почти 106 тыс. потребительских кредитов на 18 млрд рублей. При этом выдачи кредитов в третьем квартале в два раза превышают показатели второго квартала.

"Август и сентябрь стали рекордными в 2022 году по росту кредитования, и мы видим, что спрос на розничные кредиты остается высоким. Всего с начала этого года Уральский банк Сбербанка выдал на территории своей деятельности уже более 1 миллиона потребительских кредитов", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, средний размер потребительского кредита в 2022 году остается на уровне прошлого года и составляет 165 тысяч рублей. Жители региона оформляют кредиты как в офисах банка, так и с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Благодаря второму способу заемные средства можно получить независимо от места жительства клиента или расположения филиала банка. Деньги по онлайн-заявке приходят на дебетовую карту. Ими можно распоряжаться на своё усмотрение – тратить с карты или снимать наличные.

ПАО "Сбербанк", официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.com. Реклама.