Губернатор Тюменской области наградил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с победителями и призерам Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2022 года и XVI молодежных Дельфийских игр, а также их наставниками и вручил им региональные награды.

"Представители Тюменской области ежегодно показывают профессиональное мастерство, силу командного духа и настоящий тюменский характер, выступая на Национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" и молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ", - сказал он.

По его словам, год назад, чествуя региональную команду "Молодые профессионалы", которая взяла очередную, ранее недосягаемую, планку и пополнила копилку 11 медалями и 7 медальонами, то в 2022 году этот результат уже превзошла. В этом году сборная Тюменской области завоевала 16 медалей и 13 медальонов. На Дельфийских играх тюменцы стали обладателями золотой и бронзовой медалей, обойдя более 700 участников из девяти стран.

"Такие результаты вызывают уважение и чувство гордости. Ребята, сегодня вы - ориентир, к которому стремятся многие, а ваши победы – пример, который вдохновляет каждого. Несмотря на ваш юный возраст, вы - настоящие профессионалы, мастера своего дела, умеющие ставить перед собой четкие цели и достигать их", – обратился к участникам встречи Александр Моор.

Он также отметил работу экспертов, тренеров, преподавателей, мастеров и наставников. Высокие результаты команды Тюменской области – в большой степени и их заслуга.

"Стоявшие перед нами задачи требовала четкости действий и максимальной сообразительности, использования всех навыков. Благодарю правительство Тюменской области за поддержку среднего профессионального образования, за возможность проявить себя. Я горжусь, что родился и развиваюсь в Тобольске. Тюменская область – территория победителей!", – сказал олотой медалист финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2022 в компетенции "Сантехника и отопление" Андрей Злыгостев.

Эксперт-компатриот финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2022 в компетенции "Сварочные технологии", мастер производственного обучения Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Владимир Калашников подчеркнул, что один из главных секретов успеха тюменской команды заключается в творческом подходе к делу.

"Готовить тюменских чемпионов становится все сложнее, ведь уровень соперников растет. Поэтому мы придумываем свои методики. Например, разработали маску сварщика со встроенной видеокамерой. Ученики получили возможность видеть работу мастера не со стороны, а от первого лица", – рассказал педагог.

Евгений Бабенко